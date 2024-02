Zagrał policjanta w "Ranczu". Media rozpisywały się na jego temat

Zaproponował nieznajomej kawę. Popełnił największy błąd

W 2015 roku Arkadiusz Nader przyznał, że był nękany przez psychofankę. Kobietę poznał w jednym ze sklepów na Bródnie. Został poproszony o pomoc przy wyborze karmy dla zwierzaka. Od słowa do słowa, aktor zaprosił rozmówczynię na kawę, po wszystkim wymienili się numerami telefonów. I to był ogromny błąd. Jak później wspominał gwiazdor "Rancza", zaczął otrzymywać od stalkerki wiadomości z prośbą o spotkanie. Odmowa Nadera spotkała się ze złością kobiety. Co gorsza, dowiedziała się, gdzie aktor mieszka.