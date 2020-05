Farbowanie włosów bibułą. Poznaj instrukcję wykonania koloryzacji krok po kroku

Farbowanie włosów bibułą – jaki efekt przynosi?

Farbowanie włosów bibułą – na jaki kolor się zdecydować?

Tak naprawdę wybór koloru zależy od indywidualnych preferencji, jednak najlepiej sięgać po granatowe i bordowe bibuły do farbowania, ponieważ zawierają w sobie najwięcej barwnika. Dodatkowo bardzo dobrze wnikają w strukturę włosów przez co zostają na pasmach dłużej. Możesz również zmienić intensywność koloru, jeśli przedłużysz nieco czas trzymania na włosach mokrej bibuły. Przy jasnych pasmach i wykorzystaniu ciemniejszej bibuły powstanie ciekawszy efekt. Farbowanie włosów bibułą zmywa się do dwóch myć, ale w przypadku bardziej zniszczonych pasm, kolor może utrzymać się znacznie dłużej.