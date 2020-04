Modne kolory włosów. Najnowsze trendy w koloryzacji włosów na wiosnę 2020. Czy znajdziesz odcień idealny?

Modne kolory włosów – miodowy blond

W tym sezonie królują naturalne odcienie, dlatego też blondynki powinny pomyśleć o odcieniu miodowego blondu. W czasach, gdy stawiamy przede wszystkim na niewymuszony styl, główną rolę odgrywają wszystkie kolory zbliżone do naszych naturalnych odcieni pasm. Miodowy blond odmłodzi twarz i sprawi, że będziesz wyglądać na wypoczętą, a co jeszcze jest istotne, ten modny kolor włosów pasuje do każdej karnacji. Choć sombre jest nadal na topie, postaw na naturalność.

Modne kolory włosów – blond z platyną

Modne kolory włosów – brąz z karmelem

W przypadku szatynek i brunetek do modnych kolorów włosów zalicza się praktycznie wszystkie odcienie brązu, szczególnie z karmelowymi refleksami. Podobnie, jak w przypadku blondu, tak i tutaj najważniejszą zasadą jest uzyskanie bardzo naturalnego efektu na włosach. Dlatego wybierając sombre, warto wziąć pod uwagę kilka zbliżonych do siebie odcieni brązu, aby podkreślić naturalny kolor pasm. Karmelowy brąz należy do tych modnych kolorów włosów, który zdominował paletę dla szatynek – pasuje do wszystkich karnacji, ale wymaga doboru idealnego połysku.