Filip Chajzer cierpi na depresję. Podzielił się wzruszającym wpisem

Filip Chajzer należy do grona tych prezenterów TVN, którzy wzbudzają zawsze zainteresowanie. Choć w głównej mierze angażuje się w różne charytatywne akcje i patronuje zbieraniu funduszy dla potrzebujących, często także bywa krytykowany przez inne działania. Jednak to, co ostatnio wyznał Chajzer, rzutuje nieco inaczej na jego osobowość.