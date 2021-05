Małgorzata Potocka cieszy się wnukiem. "Czekałam na Grzegorza od 26 lutego"

Podekscytowana babcia wrzuciła na swój profil zdjęcie z maluchem. Widać od razu wymalowane na jej twarzy szczęście. Jak sama przyznała, bardzo chce być cały czas blisko córki, wnuka oraz zięcia. "Mam Go. Czekałam na Grzegorza od 26 lutego. Pierwsze zdjęcie z Babą przejdzie do historii. Wszystko zrobię, aby służby graniczne nie wypuściły Go i ja już sobie Go wychowam. Żarcik. Wszyscy razem to jest bomba" - napisała Potocka.