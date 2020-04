Filipek ma guza mózgu. Potrzeba gigantycznej sumy. Ruszyła zbiórka

"Dostaliśmy kwalifikację do leczenia w Nationwide Childrens Hospital w USA. To doskonała wiadomość. Niestety obok niej jest też ta zła – leczenie Filipka będzie kosztowało ponad 5,5 mln złotych! To niewyobrażalne pieniądze" - piszą i proszą o wsparcie.

Mężczyzna porozmawiał chwilę z nami w drodze do Warszawy. "Jadę odebrać syna i żonę. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy będzie to możliwe, bo Filip często wymiotował. Na szczęście rano lekarz zgodził się na wypis" - mówi szczęśliwy. "Jeśli wszystko będzie dobrze, będzie się dobrze czuł, to synek zostanie w domu do końca miesiąca"- dodaje.