Flamboyage. Jak wygląda ta metoda koloryzacji? Poznaj zaskakujące efekty

Flamboyage – na czym polega?

Flamboyage w pewnym stopniu przypomina farbowanie w stylu sombre , ponieważ pasemka wyglądają jak muśnięte słońcem. Z kolei z drugiej strony koloryzacja podobna jest także do balejażu , ale z tym zastrzeżeniem, że pasemka są bardziej naturalne i nie ma zbyt mocnych kontrastów między nimi. Podczas wykonywania flamboyage korzysta się ze specjalnych samoprzylepnych pasków, które nie szkodzą włosom. Zawija się pasemka w taki sposób, aby środek paska obejmował je od spodu, a obie części paska przyklejały się do włosów po obu stronach. Po upływie około 40 minut pasma są zdejmowane za pomocą ciepłej wody. Pamiętaj, że na każdym pasemku można umieścić inny kolor farby, aby osiągnąć maksymalnie naturalny odcień . We flamboyage włosy nigdy nie są koloryzowane od czubka głowy – chodzi o delikatny efekt. Wybierając ten rodzaj farbowania, odrosty będą mniej widoczne, a odświeżanie koloru nie musi być zbyt częste.

Flamboyage – jakie przynosi efekty?

Flamboyage – ile kosztuje?

Oczywiście cena flamboyage uzależniona jest od wybranej metody farbowania czy też od miejscowości, gdzie będzie wykonana. Najczęściej koloryzacja kosztuje od 200 do 400 złotych, więc należy do tych droższych sposobów. Jeśli chodzi o wykonanie flamboyage w domu, technika może sprawić sporo problemów. Przy tym farbowanie będzie kosztować znacznie więcej ze względu na dodatkowe taśmy przeznaczone do koloryzacji (ich cena waha się nawet od 150 do 200 złotych za rulon) oraz potrzebne farby i rozjaśniacz.