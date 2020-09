Farbowanie włosów. Jak często można korzystać z zabiegu, aby nie zniszczyć pasm?

Farbowanie włosów niestety jest dosyć inwazyjnym zabiegiem, który ingeruje w strukturę pasm. Choć coraz więcej produktów do koloryzacji zawiera coraz mniej szkodliwych dodatków, jednak mimo wszystko farby bezpośrednio wpływają na stan włosów . Problem z częstotliwością farbowania pasm dotyczy wielu osób. Sprawdź, o czym warto pamiętać.

Farbowanie włosów – jak często korzystać z zabiegu?

Pytanie dotyczące tego, jak często farbować włosy zależy przede wszystkim od typu wybranej koloryzacji oraz od ogólnej kondycji włosów . Najczęściej przyjmuje się, że farbowanie jest bezpieczne, jeśli zachowasz odstęp od 3 do 8 tygodni . Pamiętaj, że niezbędny czas to miesiąc – wówczas odrost osiąga około 1 cm. Znacznie łatwiej pofarbować włosy jeszcze raz, bo przy większym odroście kolor pasm okaże się niejednolity. Farbowanie włosów będzie rzadsze, jeśli zdecydujesz się na refleksy , balejaż czy ombre /sombre.

Farbowanie włosów – jak osiągnąć wymarzony odcień?

Farbowanie włosów w zbliżonym kolorze do naturalnego odcienia, pozwala na mniejszą widoczność odrostu, a to z kolei powoduje, że zabieg może być powtarzany co 2 miesiące. Jeśli jednak zmiana odcienia ma być radykalna (z ciemnej na jasny i odwrotnie), wówczas osiągnięcie wymarzonego koloru wymaga cierpliwości i znacznie częstszej koloryzacji. Rozjaśnianie zdecydowanie bardziej niszczy pasma, niż klasyczne farbowanie włosów, dlatego dobrze przemyśl tę decyzję.