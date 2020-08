Koloryzacja 3D. Idealny sposób na metamorfozę dla każdej kobiety. Skusisz się?

Koloryzacja 3D to przykład zmiany, która świetnie zaprezentuje się u blondynek i u brunetek. Zamiast jednolitego koloru, obecnie we fryzjerstwie stawia się na przełamanie schematu na rzecz bardziej naturalnych efektów. W końcu w koloryzacji 3D wykorzystuje się popularny efekt balejażu , ale w bardziej spektakularnym wydaniu.

Koloryzacja 3D to jeden z hitów tego sezonu, obok subtelnego undone blonde. Ten konkretny trend pasuje do każdej kobiety, ponieważ wykorzystuje się efekt trójwymiarowości do zbliżonego odcienia włosów. Koloryzacja 3D może posłużyć za lifting i odświeżenie koloru, ponieważ najczęściej na końcach stosuje się nieco jaśniejszą farbę. Finalny efekt pozwala na osiągnięcie naturalnego blasku oraz większej objętości, natomiast cała twarz podkreślona zostaje delikatnymi pasemkami, lekko muśniętymi słońcem.