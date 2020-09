Wavy blond bob. Odmładzająca fryzura 2020 hitem tej jesieni. Masz ochotę na metamorfozę?

Najmodniejszą fryzurą 2020 roku bez wątpienia jest wavy blond bob. Delikatne fale dodane do półdługich włosów doskonale wpisuje się w tegoroczne trendy. Jeśli szukasz intrygującego uczesania na jesień, powinnaś zwrócić szczególną uwagę na ten rodzaj modnego cięcia. Dlaczego wavy blond bob stał się tak ceniony?

Wavy blond bob – dlaczego warto?

Fryzura wavy blond bob podbiła serca wielu kobietom, szczególnie ze świata show-biznesu. Zarówno J.Lo, jak i Emma Stone z chęcią noszą takie uczesanie, w których niezwykle im do twarzy. Wcale nie dziwi tak duże zainteresowanie tą fryzurą, ponieważ nie wymaga codziennej stylizacji, a przy tym jest bardzo wygodna. Wavy blond bob to doskonała alternatywa dla klasycznego boba, jeśli ten się znudził. Wystarczy użyć lokówki oraz kosmetyków do stylizacji.