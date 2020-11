Frycz pracowała na zmywaku w Anglii. Szczere wyznanie aktorki

– Do Barcelony poleciałam prosto ze Szkocji. Pracowałam wtedy w teatrze St. Andrews, ale nie jako aktorka. Pracowałam w teatralnej kawiarni najpierw na zmywaku, a później jako barmanka – wyznała fanom Olga Frycz. – Wszystkie pieniądze, jakie wtedy zarobiłam, wydałam na bilet do Barcelony, żeby zrobić chłopakowi obiad – kotlety schabowe ubite klepakiem, puree ziemniaczane i mizerię, ale to i tak nic nie dało – dodała.