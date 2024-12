Funkcjonują w białych małżeństwach. Ekspertka zdradziła, czym zastępują seks

Początki tych związków bywają pełne pasji. Z czasem para jednak coraz rzadziej inicjuje kontakty intymne, aż w końcu może przestać do nich dochodzić. Psychoseksuolożka Bianca-Beata Kotoro w rozmowie z "Newsweekiem" zdradziła, czym osoby funkcjonujące w białych małżeństwach zastępują sek s.

"W białym małżeństwie rezygnujemy z seksu, a nie z intymności. Związek istnieje, jeżeli jest relacja emocjonalna i fizyczna lub tylko emocjonalna bądź fizyczna" - przyznała Bianca-Beata Kotoro. Okazuje się jednak, że istnieją także pary, które mimo tego, że się ze sobą związały, w rzeczywistości nic do siebie nie czują. Wówczas mówi się, że żyją w swego rodzaju układzie.

Bianca-Beata Kotoro przyznała, że uczucia w związku są bardzo ważne. To nie oznacza jednocześnie, że jeśli ktoś nie chce ze swoją drugą połówką uprawiać seksu, już jej nie kocha. Osoby te mogą mieć bowiem ku temu różne powody związane m.in. ze zdrowiem. W takim przypadku warto postawić na szczerą rozmowę, która może okazać się niezwykle pomocna. Trzeba jednak pamiętać o tym, by nie osądzić partnera lub partnerki.

