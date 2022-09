Gdy lekcja WF-u zamienia się w koszmar. "Czułam się upokorzona i płakałam"

- I to nie jest kwestia tylko pandemii, ale to jest kwestia w ogóle ostatnich lat. W latach 2014-18 przyrost masy wśród dzieci i młodzieży to ponad 2 procent: to jest bardzo dużo, zdaniem specjalistów. No a teraz na pewno pandemia i przesiadywanie w pokojach przed komputerami to tylko wzmogło. Robimy więc specjalny program wsparcia dla dzieci i młodzieży, żeby z tą otyłością walczyć - zapowiedział minister.