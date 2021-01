Kolęda 2021: "Większość wiernych nie życzy sobie odwiedzin"

Przez cały okres pandemii koronawirusa kościoły pozostawały otwarte (była to zresztą, obok zamknięcia restauracji i klubów fitness, jedna z najczęściej krytykowanych decyzji rządu). W zamian księża zostali zobligowani do kontrolowania liczby wiernych na mszach świętych, niektórzy zdecydowali się na organizację nabożeństw plenerowych (np. Pasterki), a wielu biskupów apelowało, by zmienić formę tegorocznych odwiedzin duszpasterskich. Nie obyło się bez pewnych kontrowersji…

W wielu parafiach zdecydowano się na msze św. zamiast wizyty duszpasterskiej Źródło: Daniel Dmitriew / Forum , Fot: RM, Daniel Dmitriew / Forum