WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne ferie zimowe Joanna Kobylańska 30-12-2019 (13:08) Gdzie polskie gwiazdy jeżdżą na ferie? Poznaj popularne miejsca zimowego odpoczynku celebrytów Już wkrótce rozpoczynają się ferie, a to oznacza, że większość celebrytów postanowi odpoczywać w ramach zimowej przerwy. Swoje wyjazdy w góry albo w egzotyczne miejsca skrzętnie dokumentują licznymi fotografiami w mediach społecznościowych. Często pozują z najbliższymi oraz przyjaciółmi, aby pokazać, jak wspaniale bawią się podczas zimowego wypoczynku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Gdzie polskie gwiazdy spędzą tegoroczne ferie zimowe? (Shutterstock.com) Polskie gwiazdy wyjeżdżają zarówno do rodzimych kurortów, jak również opuszczają kraj, aby spędzić czas w ciepłym miejscu. Celebryci uwielbiają chwalić się dokonaniami na nartach, więc nic dziwnego, że często decydują się na ferie w górach. Sprawdź, gdzie gwiazdy jeżdżą na ferie zimowe, a może znajdziesz inspirację dla swojego urlopu. Polskie gwiazdy na feriach w Zakopanem Zakopane to chyba jedna z najpopularniejszych destynacji, gdzie corocznie pojawia się mnóstwo turystów, a w tym także polskie gwiazdy. Do stałych bywalczyń można zaliczyć, np. Natalię Siwiec, Agnieszkę Dygant, Anię Wendzikowską czy Ewę Chodakowską. Wymienione panie z chęcią wybierają narty, aby szusować po znajomych stokach. Zakopane w okresie ferii zimowych najczęściej jest przepełnione, dlatego też zaplanuj wyjazd w to miejsce odpowiednio wcześniej. Jeśli jesteś fanką skoków narciarskich, Zakopane to kolebka zimowych sportów. Patrząc na to, że gwiazdy wyjeżdżają w polskie góry, koniecznie odwiedź wspaniałe rodzime zakątki wspinaczkowe. Polskie gwiazdy na feriach w Białce Tatrzańskiej Niedaleko Zakopanego znajduje się malownicza wieś Białka Tatrzańska, gdzie co roku polscy celebryci bardzo często pojawiają się podczas ferii zimowych. Znajdziesz tam kilka ośrodków narciarskich oraz wyciągów, a także wiele zabytków sakralnych należących do Szlaku Architektury Drewnianej. W Białce Tatrzańskiej często można spotkać m.in. Oliviera Janiaka, Dorotę Gardias, Borysa Szyca, Kingę Rusin, Kasię Cichopek czy Cezarego Pazurę. Regularnie śledząc poczynania znanych gwiazd, nie trudno zgadnąć, że uwielbiają oni polskie kurorty. Podczas ferii zimowych obecność celebrytów w podobnych miejscach świadczy o popularności wczasowisk. Polskie gwiazdy na feriach w Alpach Opuśćmy na razie polskie góry i przenieśmy się do malowniczych Alp, gdzie również gwiazdy jeżdżą na zimowe ferie. Dotyczy to zarówno włoskich, jak i austriackich, szwajcarskich czy francuskich części tego łańcucha górskiego. Częstymi gośćmi w Alpach są: Kasia Glinka, Edyta Herbuś, Agnieszka Hyży, Joanna Jabłczyńska czy Ewa Gawryluk. Oczywiście większość gwiazd spędza ferie w Alpach na sportowo, ale zdarza się, że preferują przechadzki i spacery po przepięknych okolicach. Ferie w alpejskich ośrodkach są świetnym pomysłem na rodzinną wycieczkę. Polskie gwiazdy na feriach w Grecji W przeciwieństwie do poprzednich propozycji greckie wyspy to wprost wymarzone miejsce dla gwiazd, które uwielbiają jeździć w ciepłe rejony, szczególnie zimą. Małgorzata Rozenek-Majdan, Joanna Krupa, Dawid Woliński, Paulina Krupińska czy Patricia Kazadi to tylko niektóre z gwiazd spędzających zimowe ferie w Grecji. Na pewno jeżdżą do słonecznego kraju, aby zapomnieć o ponurej pogodzie i zagwarantować sobie niezapomniane mini wakacje. Jak widzisz, ferie można spędzić także w mniej narciarskim stylu, więc jeśli lubisz słońce i plażę, pomyśl o greckim wypoczynku podczas zimowej przerwy. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne