Genialna stylizacja Dody. Limonkowy, pastelowy komplet i ten model butów to hity lata 2022

- W przeciwieństwie do moich poprzednich utworów "Melodia ta" opowiada o uczuciu, które już się zakończyło. O uczuciu, które przestaję być dla nas wrogiem. O miłości, która już przestaje nas trawić. Przetrwaliśmy ją i możemy pójść dalej. To bardzo ważne, aby zamykać pewne etapy, mimo że są bardzo bolesne i uczyć się iść do przodu. Nie tkwić w tym jednym miejscu na czerwonych światłach - opowiadała Doda na antenie Radia Zet.