Genialny patent leśnika. Wydasz tylko 5 zł i pozbędziesz się kleszczy

Co zrobić, aby uchronić się przed kleszczami?

"Lepiej zapobiegać, niż leczyć" - jeśli chodzi o ochronę przed kleszczami, warto wziąć sobie to powiedzenie do serca. Wybierając się na nawet krótki spacer, należy włożyć odzież, która całkowicie zakryje ręce, szyję i kostki. Krótkie spodenki czy koszulka z krótkim rękawem nie będą dobrym pomysłem na spacer po lesie — zwiększy to ryzyko ugryzienia przez te krwiopijcze pajęczaki. Ubrania utrudniają kleszczom dostęp do skóry, a ponadto łatwiej będzie je na nich zauważyć.