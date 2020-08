Ghislaine Maxwell o Paris Hilton: "Byłaby idealna dla Jeffreya"

Jeffrey Epstein był bogaczem i potworem, który przez lata molestował i gwałcić niepełnoletnie dziewczynki. Uważał, że jego bogactwa dają mu przyzwolenie na wszystko oraz zapewnią mu immunitet. W takim myśleniu utrzymywała go również jego była partnerka i pomocnica Ghislaine Maxwell. To ona miała "werbować" mu ofiary i pomagać tuszować jego obrzydliwe czyny.

Na jednej z imprez śmietanki towarzyskiej Hollywoodu dostrzegła Paris Hilton. Młodą spadkobierczynię majątku. Jak donosi "Mail Online" miała wtedy pomyśleć, że to ideanla kandydatka do "randki" z multimilionerem. Za wszelką cenę próbowała do niej dotrzeć. Używała swoich kontaktów, by móc umówić ich na spotkanie.