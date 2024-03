Ginekolożka o owłosieniu intymnym. Upomniała pacjentki

Unikanie porady lekarskiej, zwlekanie z wizytą, a nawet... zatajanie swojego stanu zdrowia. Ginekolożki w swojej pracy spotykają się z naprawdę różnymi sytuacjami. Niektóre zachowania pacjentek są wyjątkowo uciążliwe i niepokojące, ponieważ mogą utrudniać lekarzowi postawienie właściwej diagnozy. Co szczególnie denerwuje specjalistki?

Lekarka Nicole Scott w rozmowie z bustle.com wyjawiła, że wiele kobiet obawia się powiedzenia ginekologowi o wszystkich objawach. Jest to wręcz niebezpieczna praktyka, ponieważ utrudnia specjaliście wykrycie ewentualnej choroby. Ekspert nie ocenia pacjenta; wywiad zdrowotny ma na celu znalezienie przyczyny i sposobu poradzenia sobie z przypadłością.

Ginekolożka Melodie Zamora dodała, że często spotyka się z osobami, które biorą leki bez konsultacji z lekarzem. Różne choroby mogą dawać podobne objawy, dlatego tak ważna jest wizyta u specjalisty, który prawidłowo rozpozna, z czym się mierzymy. Kobiety za często też zwlekają z umówieniem się do ginekologa, co powoduje, że później konieczne jest przyjmowanie silniejszych środków.

Głos zabrała też lekarka Dana Jacoby. Udzielając komentarza dla thehealthy.com tłumaczyła, aby kobiety nie odwoływały konsultacji z ginekologiem w trakcie miesiączki. Tyczy się to zwłaszcza pacjentek, u których występują obfite krwawienia - specjalista będzie wówczas w stanie znaleźć ich przyczynę i zaproponować drogę leczenia.

Na jeszcze inną rzecz zwraca uwagę serwis Medonet. Przed wizytą nie używajmy żadnych perfumowanych żeli do higieny intymnej. Takie środki mogą bowiem zaburzyć pH pochwy. Co więcej, ginekolodzy zachęcają, aby zrezygnować też ze zwykłego mydła, które może podrażnić i wysuszyć delikatną w tym miejscu skórę.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!