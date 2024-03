Dr Sadaf to doświadczona ginekolożka, która aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, publikując edukacyjne filmiki. W jednym z nich postanowiła przekazać swoim pacjentkom kilka kluczowych informacji na temat wizyty u ginekologa.

Pierwszą kwestią, którą poruszyła, było to, że jeśli pacjentka ma ukończone 21 lat, warto oprócz standardowego badania ginekologicznego, zdecydować się również na cytologię i badanie piersi.

Drugim pytaniem, które często pojawia się ze strony jej pacjentek, jest to, czy można iść do ginekologa podczas menstruacji. Dr Sadaf sugeruje, że jeśli kobieta ma okres, warto rozważyć przesunięcie terminu wizyty, ponieważ samo badanie może być dla pacjentki bardziej skomplikowane i niekomfortowe.

Wiele kobiet oraz dziewcząt zastanawia się, czy przed wizytą u ginekologa należy wydepilować miejsca intymne. Zdaniem dr Sadaf jeśli ktoś chce, może to zrobić, ale nie jest to konieczne.

