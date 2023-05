Gładkie i miękkie stopy, dzięki Kuracji z mocznikiem od SHEFOOT

Wegańskie kosmetyki stworzono zgodnie z ideą "Less is more" - mniej składników, więcej pielęgnacji. To formuły bez zbędnych wypełniaczy, bogate tylko w to, co najcenniejsze dla skóry stóp. Wszystkie produkty pachną naturalnymi ekstraktami ziołowymi, m.in. z lawendy, szałwii, zielonej mięty, werbeny, zielonej herbaty. A błękitny odcień formuł to zasługa naturalnego ekstraktu z alg spirulina.