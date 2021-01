Gorzkie słowa lekarki o szczepieniach. Maja Herman komentuje aferę z celebrytami

Szczepienia gwiazd miały być tzw. akcją promującą i zachęcającą innych obywateli do szczepień przeciwko COVID-19. Jednak koniec końców wywołały one medialne poruszenie oraz aferę w całym kraju. Do sprawy odniosła się także lekarka Maja Herman, która nie kryje rozgoryczenia i wściekłości zaistniałą sytuacją ze szczepieniami.