Gość ma zawsze rację? Hotelarz, gospodarz i organizatorka wyjazdów opowiadają, jak unikać sporów na wakacjach

- Z reguły jak my wyjeżdżamy na wakacje, to nie mamy gości, ale raz zdarzyło się nam, że polecieliśmy zagranicę, a tu odbieramy telefon, że już natychmiast trzeba wymienić pokój. Dzwoniła pani, opowiadając o stadzie szerszeni. Okazało się, że to była jedna osa, która przyleciała do słodyczy ułożonych na stole. Oczywiście zmieniliśmy pokój dla tej pani, ale było to dość skomplikowane to wszystko załatwić zdalnie – spokojnie relacjonuje właściciel gospodarstwa.