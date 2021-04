Gra Jolasię w "Świecie według Kiepskich". Jak obecnie wygląda Anna Ilczuk?

Aktorka ukończyła w 2003 roku warszawską AT i niedługo później dołączyła do obsady "Pierwszej miłości". Jako Emilka zyskała sympatię wielu widzów, ale dopiero rola szalonej i nieprzewidywalnej Jolasi Pupci-Kiepskiej uczyniła z niej gwiazdę "Świata według Kiepskich". Choć jej postać została stworzona wiele sezonów po rozpoczęciu emisji, Ilczuk brawurowo wkręciła się w odgrywaną rolę.

Aktorka "zmieniła" fryzurę

Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie dla aktorki, bo od tamtego czasu regularnie pojawiała się na deskach teatralnych w różnych polskich miastach. Swoją karierę związała na dobre z Teatrem Powszechnym – regularnie zamieszczała zdjęcia z prób i przygotowań do kolejnych spektakli. Ze względu na pandemię, aktorka podjęła pracę nad nowym serialem „Szadź”, w którym już niedługo ją zobaczymy.

Niewątpliwie rola Jolasi w "Świecie według Kiepskich" jest nie tylko zabawna, ale wymagająca wielu metamorfoz. Twórcy serialu wymyślili, że żona Waldka w każdym odcinku pojawia się w dziwacznej fryzurze oraz jeszcze z ciekawszymi ozdobami na głowie. Jednak to zupełne przeciwieństwo Anny Ilczuk, którą można kojarzyć przede z blond włosami. Zaraz po Wielkanocy aktorka zamieściła zaskakującą fotkę – przedstawiła na niej odmienny image.

Zapozowała w rudych włosach z kokardką na czubku. Na szczęście była to tylko chwilowa zmiana, choć wybrany przez nią kolor zdecydowanie do niej pasuje. Na Instagramie można podziwiać inne wcielenia Ilczuk.

