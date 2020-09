Grafika: Matylda Damięcka o toksycznych relacjach w dobie pandemii

Matylda Damięcka o swoim życiu prywatnym niewiele mówi, za to w autorskich grafikach regularnie komentuje rzeczywistość. Zazwyczaj porusza w nich trudne dla Polaków tematy. Tym razem skupiła się na relacjach międzyludzkich.

Matylda Damięcka o toksycznych relacjach

Dla wielu związków przymusowa izolacja lub spędzanie z kimś 24 godzin na dobę to była wielka próba. Psychologowie alarmowali, że dla części wyjście z izolacji będzie jak wyjście z więzienia. Dodatkowo zwrócono uwagę na problem przemocy domowej i samotności osób starszych. Epidemia koronawirusa spowodowała widoczne zmiany w naszym życiu.

Grafikę Damięckiej zatem możemy interpretować na wiele sposób. Jednak zdanie, które dodała do niej, raczej jest ukłonem w stronę zakochanych, którzy przywykli do spędzania czasu ze sobą, a w życiu codziennym mają go niewiele.