Grała Solejukową w "Ranczu". Katarzyna Żak szczerze o obawach, jakie ma od czasu występu w popularnym serialu

- Przyjęłam to z dobrodziejstwem inwentarza. Myślę, że pandemia i pojawienie się serialu Ranczo na Netflixie przyniosło nam nową publiczność. To absolutnie jest fantastyczne, bo młodzi ludzie, którzy wcześniej nie oglądali tego serialu, w pandemii zaczęli oglądać i też zdarza mi się spotykać młodych ludzi, którzy cytują nie zawsze moje cytaty, ale rzeczywiście takie kultowe zdania z Rancza i to jest bardzo miłe - powiedziała reporterce Jastrząb Post.