Grała u boku Michaela Douglasa. Choroba niemal zniszczyła jej karierę

Kathleen Turner to amerykańska aktorka znana z takich produkcji, jak "Człowiek o dwóch mózgach", "Peggy Sue wyszła za mąż" czy "Żar ciała". Po studiach aktorskich zadebiutowała w 1978 roku w serialu "The Doctors", jednak prawdziwą sławę przyniósł jej film z 1984 roku "Miłość, szmaragd i krokodyl", gdzie wcieliła się w rolę Joan Wilder. Produkcja ta stała się klasykiem gatunku.

W 1992 roku u artystki zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów. W wyniku choroby i leczenia sterydami Kathleen Turner doświadczyła poważnego osłabienia organizmu, a także zmagała się z otyłością i przewlekłym bólem. Te trudności, w połączeniu z niemożnością zaakceptowania zmian w jej życiu, doprowadziły ją do uzależnienia od alkoholu.

Początkowo aktorka nie przyznała się, że jest poważnie chora. Bała się, że gdy prawda wyjdzie na jaw, nie dostanie szansy na zagranie w kolejnych produkcjach. W 2002 roku Turner przyznała się do problemu alkoholowego i zdradziła, że była na odwyku. Dziś ma się dużo lepiej.

