Greta Thunberg odgryzła się Donaldowi Trumpowi. "Szczęśliwy, starszy mężczyzna"

Zamieściła zdjęcie Trumpa na stopniach helikoptera

Prezydent Donald Trump po jednym z jej wystąpień na szczycie ONZ określił ją "bardzo szczęśliwą, młodą dziewczyną, wyczekującą świetlanej przyszłości". Teraz aktywistka skomentowała odejście Donalda Trumpa, nawiązując do jego dawnej wypowiedzi na jej temat. "Wygląda na bardzo szczęśliwego starszego mężczyznę, który nie może się doczekać świetlanej i wspaniałej przyszłości. Tak miło to zobaczyć!" - napisała.

Trump opuścił Biały Dom w środę 20 stycznia razem ze swoją żoną Melanią Trump. Para prezydencka wsiadła do helikoptera i udała się do bazy wojskowej Joint Base Andrews, skąd polecieli na Florydę. - Moja prezydentura była znakomita pod każdym względem. Mówię wam "do widzenia", ale mam nadzieję, że to nie będzie długie pożegnanie. Jeszcze się zobaczymy - mówił odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych.