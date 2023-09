Groszki wyszły z cienia. Najmodniejszy wzór na kolejne sezony?

Warto też zauważyć, że Polska nie jest do tyłu ze światowymi trendami w modzie. Letnią porą groszki nosiła już bowiem Anna Popek. Dziennikarka wybrała model kolorystycznie tożsamy z sukienką księżnej Kate. Lecz jej kreacja to mini z odkrytymi plecami. Ze względu na piękną pogodę utrzymującą się we wrześniu, można jeszcze sobie na taką pozwolić.