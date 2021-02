Grzeszczak zmieniła fryzurę? Pokazała się w kolorowych warkoczykach

Sylwia Grzeszczak w 2005 roku wzięła udział w programie "Idol", jednak mimo wokalnego talentu nie zajęła wysokiego miejsca w muzycznym show, a tym samym musiała jeszcze poczekać, by drzwi do wokalnej kariery się przed nią otworzyły. Przełom nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy nawiązała współpracę z raperem Liberem i razem z nim wydała swój debiutancki album "Ona i on". To z tej płyty pochodzą takie hity jak "Co z nami będzie?" czy też "Mijamy się". Wówczas szturmem weszła do show-biznesu i zaczęła nagrywać single, które można było usłyszeć w największych rozgłośniach radiowych w Polsce.