Grzybiarze często go mijają. Rezygnują z rarytasu

Warto pamiętać, że zawsze przy szukaniu grzybów należy zachować ostrożność. Jeżeli nie jesteś pewna, co to za gatunek, nie zbieraj go. Jeśli już tajemniczy okaz trafił do twojego koszyka, skonsultuj się z grzyboznawcą lub pobliską stacją sanitarno-epidemiologiczną.