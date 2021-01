Gwiazda TikToka zdradza swój kuchenny patent. Odcedzanie makaronu może być proste

Łatwe odcedzanie makaronu

Wrzuciła do sieci ponad 300 krótkich filmików z poradami, ale szczególnie jeden z nich okazuje się najciekawszy i najbardziej zaskakujący. Na rzeczonym filmie Shannon pokazuje, jak odcedza makaron własnym sposobem. Choć wydaje się, że użytkowniczka TikToka nie robi nic nadzwyczajnego, to po uważnym przyjrzeniu się wskazówkom, wszystko staje się jasne.

Shannon chwyta garnek z ugotowanym makaronem za pomocą ściereczek, a następnie sięga po durszlak. Na początku wkłada go do zlewu, ale zaraz potem kładzie durszlak na parującym makaronie i dopiero wtedy wylewa z garnka zużytą wodę. Makaron zostaje bezpiecznie w garnku i nie wylewa się do zlewu, co często się zdarza przy tradycyjnym odcedzaniu.