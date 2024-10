Gwiazda TVP urodziła. Zdradziła płeć i imię dziecka

"Moje największe marzenie? Właśnie się spełnia" - mogliśmy przeczytać we wpisie Pauliny Drażby sprzed kilku miesięcy, kiedy podzieliła się publicznie informacją o ciąży.

"To był dla nas wyjątkowy dzień. Wczoraj po raz drugi powiedzieliśmy: tak. W dziesiątą rocznicę ślubu cywilnego punktualnie o trzynastej przekroczyliśmy próg tego małego, pięknego, wiejskiego kościoła w moich rodzinnych stronach" - pisała Paulina Drażba na Instagramie w 2021 roku.

