Jest w ciąży. Nie każdy wie, z kim się związała

Paulina Drażba jest obecnie dziennikarką i prezenterką telewizyjną TVP Polonia. Swoją karierę rozpoczęła jako 17-latka w suwalskim Radiu 5. Następnie prowadziła programy muzyczne i młodzieżowe oraz teleturnieje w Telewizji ITV. Pracowała także w Superstacji, a w 2006 roku trafiła do TVP. Widzowie mogą kojarzyć ją z "Wiadomości" oraz "Pytania na Śniadanie", w których była prezenterką.

Wpis był pełen humoru. "Drogi synku. Ten niski, zmysłowy głos, który budzi cię każdego ranka - to twój stary. A ten najpiękniejszy, telewizyjny szept to ja, twoja mama" - stwierdziła dziennikarka.

"Pamiętajcie, jeśli ktoś by się pytał, jesteśmy miłą, normalną rodziną" - dodała żartobliwie, cytując Homera Simpsona.

Radosną nowinę skomentowała m.in. Marta Manowska. "Ależ to jest niesłychanie wspaniała wiadomość. Tak się cieszę. Wzrusz na maksa" - napisała.

"To był dla nas wyjątkowy dzień. Wczoraj po raz drugi powiedzieliśmy: TAK. W dziesiątą rocznicę ślubu cywilnego punktualnie o trzynastej, przekroczyliśmy próg tego małego, pięknego, wiejskiego Kościoła w moich rodzinnych stronach" - pisała na Instagramie w 2021 roku.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!