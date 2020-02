Gwiazdy komentują ślub Margaret. "To nietypowa ceremonia"

Media obiegła informacja, że Magaret poślubiła swojego partnera znanego pod pseudonimem "KaCeZet". Ceremonia odbyła się w tajemnicy i była dość niecodzienna. Gwiazdy z otoczenia artystki skomentowały jej decyzję.

Bliscy z otoczenia piosenkarki skomentowali tę ceremonię. Nie kryli zdziwienia, ale szanują wybór pary. "Na pewno było inaczej, ale wydaje mi się, że Margaret też jest taką osobowością i zrobiła to po swojemu. Ważne, aby każdy z nas miał taki ślub, jaki sobie wymarzył i mam nadzieję, że jej taki był. Super, że jest ta intymność. Uważam, że to jest taki moment, który warto zachować dla siebie. Nie mieć nieproszonych gości. Ja wychodzę z takiego założenia i oni też. Ten czas trzeba celebrować samemu, potem można się dzielić wszystkimi zdjęciami i wideo, tak jak my to zrobiliśmy" – powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z "Jastrząb post".