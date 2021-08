Życie intymne rodziców z noworodkiem w sypialni. Psychoseksuolożka obala krzywdzące mity

W szczególności, gdy jesteśmy świeżo upieczonymi rodzicami, to powinniśmy komunikować się na temat tego, co nam sprawia przyjemność. Ciało kobiety się zmieniło po porodzie i ciąży, jest bardziej tkliwe, wrażliwe, więc o tym dobrze byłoby poinformować partnera. Naprowadzić go na to, co sprawia nam przyjemność, a co powoduje dyskomfort.