Hanna Lis wsparła protest mediów. Ostro skwitowała także Kaję Godek

Lis o wolnych mediach i historii

W przeszłości Hanna Lis była związana zawodowo z TVP, ale zaraz po przejęciu władzy przez tzw. dobrą zmianę, szybko została zwolniona. Dziennikarka nie porzuciła swojego zawodu i cały czas, na bieżąco komentuje rewelacje dotyczące aktualnych wydarzeń i nie tylko. Lis nie próbuje łagodzić swoich słów, po prostu pisze to, co myśli i nie przebiera w słowach.

Swój wpis dziennikarka rozpoczęła od mocnego cytatu, czyli słów wypowiedzianych niegdyś przez Martina Luthera Kinga: " Nigdy nie zapominaj, że wszystko, co Hitler uczynił w Niemczech, było legalne ". Tym działającym na wyobraźnię wstępem Lis chciała zaznaczyć, że bez wolnych mediów nie można mówić o wolnych ludziach. Dodatkowo dziennikarka przypomniała, że media publiczne nie informują o wszystkim, co dzieje się wokół i co stawia rządzących w złym świetle.

Przy okazji wspomniała o słynnej antyaborcyjnej aktywistce: " Kaja Godek prowadzi krucjatę mającą zakazać in vitro, nazywając metodę, dzięki które tysiące Polek i Polaków mogą zostać rodzicami, produkcją dzieci metodą weterynaryjną ". Przypomniała również o ostatniej aferze z Krystyną Pawłowicz, kiedy to wyszło na jaw, że była posłanka nocowała w hotelu, gdy cały czas są nałożone obostrzenia.

Na koniec Lis sięgnęła jeszcze raz do historii i nawiązała do początków przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera – zablokował on media prywatne. Tym samym dziennikarka chciała zaznaczyć niepokojące podobieństwo do obecnych działań polskiego rządu.