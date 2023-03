Hanna Skarżanka: aktorka, która została szpiegiem

Marzenie o aktorstwie

Po śmierci ojca, który zmarł wkrótce po tym, jak jego firma zbankrutowała, wraz z matką i rodzeństwem, Edwardem i Barbarą, przeniosła się na Wileńszczyznę. - Wychowałam się w inteligenckiej rodzinie przywiązanej do pewnych XIX-wiecznych ideałów humanistycznych, rozumianych nie jako prąd, ale jako stosunek do człowieka i do świata - opisywała swoje dzieciństwo w "Zwierciadle".