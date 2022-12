Henio i Marysia z "Chłopaków do wzięcia" stracili w oczach fanów. "Już jej nie lubię"

"Nie podoba mi się, że ta Marysia nienawidzi zwierząt. To widać, wprowadza swoje zasady, one były przyzwyczajone z panem Heniem i chcą być blisko. Mamy całe życie różne zwierzątka i to w mieszkaniu w bloku, są traktowane jak rodzina. Napiszę do Henia, niech on tego nie robi, bo będzie miał hejt", "Szkoda mi piesków, jak ta pani je traktuje! Jak przedmioty, one potrzebują bliskości z człowiekiem" - czytamy pod nagraniem.