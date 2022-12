Jest już po zabiegu. Karina zmieni się nie do poznania

Karina i Stefan Koch to rodzeństwo, które zyskało popularność dzięki programowi "Chłopaki do wzięcia", emitowanym na antenie Polsat Play. Choć zarzucano im zbyt zażyłą relację, to obojgu udało się znaleźć miłość podczas nagrań. Stefan związał się z niejaką Aldoną, z którą jest do tej pory. Natomiast Karina weszła w relację z Grzegorzem, lecz to uczucie, jak się okazało, nie przetrwało próby czasu.