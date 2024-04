Hit sezonu. Jakie okulary przeciwsłoneczne wybrać?

Okulary przeciwsłoneczne są nie tylko praktycznym dodatkiem, chroniącym nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV, ale także nieodłącznym elementem modowej stylizacji. Od klasycznych okrągłych kształtów, przez geometryczne wzory, po oryginalne projekty... Każdy z pewnością znajdzie coś, co idealnie pasuje do jego stylu.

Najmodniejsze okulary w 2024 roku

Moda stale zachęca nas do eksperymentów. W przypadku okularów przeciwsłonecznych warto iść na całość. Bawmy się stylem, kolorami i kształtem. Eksperymenujmy! W przypadku tego dodatku można pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa.

Trendy wracają jak bumerang. - Obserwujemy powrót do lat dziewięćdziesiątych. Oprawki o kocim charakterze, kobiece, ale nieco bardziej minimalistyczne - mówi w rozmowie z SO Magazynem Barbara Kohlbrenner, doradca wizerunkowy.

Okulary w stylu "kocie oko" © Adobe Stock

Z drugiej strony widzimy też nawiązania do lat sześćdziesiątych. - Oprawki w stylu retro, duże i kwadratowe, takie jak kiedyś nosiła Jacqueline Kennedy Onasis - podkreśla stylistka.

Okulary Jacqueline Kennedy Onasis © Getty Images | David Cairns

Możemy również sięgnąć po kultowe okulary aviator (pilotki). - To nieśmiertelny model, ale w tym sezonie warto eksperymentować z kolorem i zamiast czarnych soczewek wybrać te w kolorze brązu lub pomarańczy - zachęca Barbara Kohlbrenner.

Z kolei stylistka Agnieszka Nortey podkreśla, że dobrym wyborem są również tak zwane okulary fashion. - Charakteryzują się futurystycznym, wyrazistym kształtem. Przeskalowane okulary, oversize są bardzo na czasie, tak samo jak ubrania, a szczególnie marynarki. Ten kształt oprawek często zasłania pół twarzy, także warto wybrać przeźroczyste w oprawkach lub szkłach, aby wyglądały lekko - tłumaczy.

Transparentne okulary zresztą hit tego sezonu. - Klasa, subtelność i nowoczesność w jednym. Paradoksalnie niewidoczne, transparentne oprawki będą świetnie współgrały z dodatkami biżuteryjnymi dla okularów np. łańcuszkiem - mówi Agnieszka Nortey.

Okular tworzące efekt "kociego oka" od lat cieszą się one niezmienną popularnością. – Muszę przyznać, że jest to na tyle wdzięczna oprawka, iż pasuje do większości kształtów twarzy, sprawdza mi się to często podczas wspólnych zakupów z klientkami, kiedy mierzymy, a dziewczyny mówią: ‘’Aga ja chcę sprawdzić oprawki podobne do Twoich’’ - mówi Agnieszka Nortey.

Agnieszka Nortey w "kocich okularach" © arch. prywatne | Kat Piwecka

Szalej do woli

Plaża, morze i delikatny szum ciepłego wiatru... Latem lubimy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i beztroski. Tyczy się to również stylizacji. Stylistka Agnieszka Nortey i autorka książki "Stylowa Królowa" zachęca, aby wybrać po prostu te, które najbardziej się nam podobają.

- Jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne dla mnie są poza schematem dobierania okularów pod kształt twarzy. Zaliczyłam je właśnie do takiej kategorii fashion – którą bardzo lubię, a która pozwala na szaleństwo. Taki dodatek biżuteryjny świetnie potrafi dodać stylizacji charakteru, wyrazistości - mówi w rozmowie z SO Magazynem.

W podobnym tonie wypowiada się Barbara Kohlbrenner. - Zacytuję słowa Marca Jacobsa: "Nie ma złej mody. Nastała era indywidualizmu". Każdy znajdzie coś dla siebie, warto być wiernym swojemu stylowi i pod tm kątem dobrać oprawki okularów.

- Osoby, które chcą podążać za trendami, mogą postawić na futurystyczne, duże, przeskalowanie oprawki okularów, które trochę przypominają gogle. To opcja dla odważnych, ale kiedy mamy pozwolić sobie na szaleństwo, jak nie latem? - stwierdza Barbara Kohlbrenner.

Doradca wizerunkowy Barbara Kohlbrenner © Licencjodawca

Kilka prostych zasad

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by (podobnie jak w przypadku okularów korekcyjnych) wybrać te, które pasują nam najlepiej. Jak to stwierdzić?

Najlepiej zacząć od określenia kształtu twarzy. - Zwiąż wszystkie włosy do tyłu, tak abyś widziała jej kontur w lustrze. Oddal się kawałek od lustra, przymruż lekko oczy i sprawdź co widzisz. Czy są w dolnej części twarzy np. na żuchwie kąty, czy raczej kształt jest łagodnie zaokrąglony? Tak samo w górnej części twarzy. Dzięki temu będzie łatwiej określić swój kształt twarzy, a tym samym dobrać kształt oprawek - tłumaczy stylistka Agnieszka Nortey. Następnie wyjaśnia, na jakie okulary warto postawić w przypadku twarzy owalnej, kwadratowej, trójkątnej prostokątnej lub okrągłej.

Twarz owalna – pasuje zdecydowanie większość oprawek. Nie powinny być one szersze od twarzy na wysokości oczu.

Twarz kwadratowa – aby złagodzić mocno podkreśloną żuchwę, noś lekko zaokrąglone okulary, szczególnie u dołu. Świetnym rozwiązaniem będą oprawki w kształcie ‘’kocie oczy’’.

Twarz trójkątna – aby złagodzić rysy twarzy, dobierz zaokrąglone okulary.

Twarz prostokątna – okulary lekko zaokrąglone, z prostą linią górną i mocno zarysowanymi krawędziami.

Twarz okrągła – wybierz oprawki w mocno wyrazistych kolorach, kanciaste lub prostokątne.

Dobra ochrona przeciwsoneczna to podstawa

Przy zakupie okularów najważniejsze jest to, by miały filtr, który ochroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem. Choć dostępne są w większości sklepów, a nawet na rynkach czy bazarkach, to takie egzemplarze raczej nie będą posiadały filtra lub będzie on bardzo słabej jakości.

- Jakość szkieł jest bardzo ważna. Warto zaopatrzyć się w porządne okulary z dobrym filtrem, które będą chronić nasze oczy i będą służyć nam lata - mówi Barbara Kohlbrenner.