Horoskop dzienny – 12 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, piątek 12.04.2024

Byk może powoli szykować się do weekendu, nic złego nie spotka go pod koniec tego tygodnia. W piątek powinien się skupić na dokończeniu najpilniejszych spraw oraz delegowaniu obowiązków, które mu nie odpowiadają – o ile tylko jest to możliwe. Dotyczy to szczególnie osób, które zbyt dużo wzięły na swoje barki i w związku z tym mają coraz większy problem z wyrobieniem się na czas.