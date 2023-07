Horoskop dzienny – 15 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, sobota 15.07.2023

W życiu Byka szykują się pewne zmiany, które niekoniecznie nastrajają go pozytywnie. Owszem, na to czekał i właśnie do tego dążył, jednak droga do celu okazała się na tyle męcząca i wyboista, że zdołała zepsuć mu całą przyjemność oczekiwania. A może to jego wina, bo w pogodni za swoim celem, zapomniał o kimś ważnym… Niektórych relacji już nie da się naprawić, jest za późno.