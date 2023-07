Horoskop dzienny – 2 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, niedziela 2.07.2023

Wenus to opiekuńcza planeta Byka, która wywiera na niego wyjątkowy wpływ, jednak w połączeniu z Uranem potrafi sporo namieszać. Dzisiaj Byki, które są w stałych związkach, mogą niespodziewanie poczuć się nimi zmęczone. Duży wpływ na to będzie miało nagłe zauroczenie, którego doświadczą. To przypadkowe spotkanie sprawi, że będą niezadowolone z tego, co mają. Zapragną więcej – na swoją zgubę!