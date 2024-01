Horoskop dzienny – 20 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, sobota 20.01.2024

Ani Wenus, ani Neptun nie mają władzy nad Baranem, który nieco się zagubił i ma zbyt wiele spraw do przemyślenia (i ocalenia), żeby przejmować się aktualnymi układami planet. Jako urodzony wojownik musi zacząć walczyć o siebie, aby wrócić na właściwą ścieżkę. To nic, że czuje się oszołomiony, że brakuje mu pewności, jaki powinien być kolejny krok. Wkrótce odzyska moc i charyzmę, które wyciągną go z dołka.