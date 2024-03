Horoskop dzienny – 21 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, czwartek 21.03.2024

Skorpion musi być w czwartek przygotowany na nowe wyzwania i możliwości, które mogą nieoczekiwanie pojawić się na jego drodze. Czy z nich skorzysta? Decyzja należy wyłącznie do niego. Wiosna zachęca jednak do zmian, podobnie jak Słońce w sekstylu z Plutonem. Tego dnia pokonywanie przeszkód przyjdzie Skorpionom z niezwykłą łatwością, podobnie jak adaptacja do zmieniających się warunków.