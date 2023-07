Horoskop dzienny – 22 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, sobota 22.07.2023

Słońce w opozycji do Plutona sprawi, że przedstawiciele Ryb staną się kapryśni i skłonni do narzekania. Lepiej im na to pozwolić, bo jeśli od razu wyrzucą z siebie negatywną energię, szybciej poczują się lepiej. W ten weekend Ryby powinny się oszczędzać i zadbać przede wszystkim o swój dobrostan psychiczny. Kolejny tydzień będzie ciężki, lepiej się do niego zawczasu przygotować.