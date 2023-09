Horoskop dzienny – 30 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, sobota 30.09.2023

Zodiakalny Byk będzie dzisiaj cierpiał z powodu niespełnionych ambicji, o których nagle sobie przypomni. Dlaczego akurat teraz? Widać sprowokowało go jakieś wydarzenie, które miało miejsce w minionym tygodniu. Pamięć często działa w zaskakujący sposób. Teraz Byk, zamiast się relaksować, przez cały weekend będzie się martwić i denerwować czymś, na co zupełnie nie ma wpływu. To niezbyt mądre.