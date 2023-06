Horoskop dzienny – 4 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, niedziela 4.06.2023

W niedzielę Rak zatęskni za odrobiną wolności. Czasem, który mógłby spędzić sam ze sobą i zrobić dokładnie to, na co ma ochotę – i co zapewne od dawna odkładał. Okoliczności jednak niekoniecznie na to pozwolą. Pojawi się jakiś problem, który trzeba będzie szybko rozwiązać, albo konflikt w rodzinie. W takiej sytuacji wszyscy zawsze szukają pomocy Raka, co jest równie wzruszające, co irytujące…