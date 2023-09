Horoskop dzienny – 4 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, poniedziałek 4.09.2023

Merkury w trygonie z Jowiszem pozwoli Wadze podejmować lepsze decyzje niż do tej pory. Jeśli czuje, że straciła z oczu cel, do którego do tej pory dążyła, to może najwyższy czas powrócić do źródeł. Waga musi sobie przypomnieć o czym marzyła, czego pragnęła, zanim pogubiła się na drodze. Nowy miesiąc to najlepszy czas, aby wrócić na właściwą ścieżkę i wszystko sobie poukładać w głowie.